Школа в подарок

Депутаты Пермской городской думы провели пленарное заседание, в рамках которого утвердили перераспределение 500 млн руб. на ряд социальных обязательств и приняли изменения в правила землепользования, которые обязывают застройщиков, желающих увеличить плотность или высотность объектов, возводить школу или детский сад. Мэрия подчеркивает, что не снимает с себя социальных обязательств.



Выступление замглавы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, запланированное на один час, продолжалось практически два. Депутаты прослушали о готовности всех учебных учреждений к 1 Сентября, а также задали вопросы, особенно о процессе реорганизации школ.

По словам госпожи Гаджиевой, в 2018–2019 годах сопутствующая реорганизации школ экономия на административном персонале составила 172 млн руб. «Сэкономленные средства не изымаются из учреждения, а направляются на повышение зарплат»,— пояснила Людмила Гаджиева.

Негативно о слиянии школ высказались депутаты Надежда Агишева и Геннадий Сторожев. Они напомнили, что родители учащихся школ №48 и 49 протестовали против объединения. Людмила Гаджиева пояс­нила, что встречалась с педагогами, и «напряжение снято».

Дискуссионным стал вопрос о принятии расходов на выплаты многодетным семьям взамен земельного участка. В 2019 году на эти цели предлагается выделить 5,7 млн руб., в 2020-м — 50 млн, в 2021-м — около 100 млн руб. Одна выплата составляет 250 тыс. руб. По словам Людмилы Гаджиевой, на 1 августа на эту меру гос­поддержки претендуют 6,5 тыс. многодетных семей, тогда как земельных участков гораздо меньше. По мнению Надежды Агишевой, городу стоило бы выделять больше средств на программу «Жилище» для молодых семей, а сумма в 250 тыс. руб. не позволит существенно улучшить жилищные условия. Тем не менее, депутаты поддержали инициативу.

Вопросы вызвали и изменения в бюджет, предполагающие перерас­пределение средств. В частности, 15 млн руб. направлено на расселение аварийного жилья, 35 млн — на празднование Нового года, 20 млн — на субсидии БК «Парма», 20 млн — на услуги допобразования и прочее. В целом поправки перераспределяют около 500 млн руб., сложившихся из уменьшения текущих расходов.

Депутата Владимира Плотникова смутило отсутствие расходов на берегоукрепление на ул. Куфонина. Однако, как доложил замглавы администрации Анатолий Дашкевич, работы на этом объекте будут закончены уже в этом году, а их стоимость была снижена по результатам торгов.

Депутат Геннадий Сторожев высказался против субсидирования БК «Парма», отметив невысокие результаты клуба в турнирной таблице, и сравнил сумму с объемом средств на расселение аварийного жилья. Как уточнила начальник департамента финансов Вера Титяпкина, 15 млн на расселение — это дополнительная сумма к уже выделенным 2,4 млрд руб. В городе исполняется нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого в 2019–2021 годах будет расселено 150 тыс. кв. м аварийного фонда. Параллельно идет ввод жилья: на 2019 год показатель по нацпроекту составляет 1 млн кв. м.

По оценкам главы Перми Дмитрия Самойлова, вносимые поправки соответствуют сбалансированному и социально ориентированному бюджету. Его поддержал председатель гордумы Юрий Уткин: «Все стратегические приоритеты при формировании бюджета держим на конт­роле. Основные направления, по которым выделены дополнительные средства, — это развитие города и социальных объектов, которые находились в „листе ожидания“».

Резонансным вопросом стало внесение изменений в правила землепользования и застройки, которые предполагают установку на территории города зон с разными коэффициентами плотности застройки и подзон с разным уровнем этажности. При этом застройщики могут реализовывать свои проекты с превышением лимитов, если готовы заключать с администрацией города соглашения о строительстве объектов социальной инфраструктуры или финансировании их возведения.

По мнению депутата Михаила Черепанова, принятое решение сделает отношения мэрии и застройщиков прозрачными. «Мы вводим подзоны, которые будут регулировать плотность и высотность. Это правильный подход. До 1 декабря администрация разработает порядок работы данного механизма. Хочешь изменить параметры — заключай соглашение. Главное, что эти правила будут едиными для всех»,— пояснил депутат.

При этом городские власти подчеркивают, что не снимают с себя обязанности по возведению соцобъектов. По оценкам Дмитрия Самойлова, за последние годы за счет бюджета и застройщиков было возведено примерно одинаковое количество объектов: «Это серьезная прибавка в количестве и качестве».

Поправки поддержал и первый вице-спикер Дмитрий Малютин: «Это вопрос не только разумных ограничений, но и разумных возможностей для создания достаточного количества социальной инфраструктуры. Здесь нам удалось достичь с экс­пертами и застройщиками компромисса. Город строит достаточно много объектов, поэтому проблема обеспеченности так или иначе решена, но осталась проблема шаговой доступности. Если возникает вопрос более плотного строительства, то теперь в этом вопросе участвует и застройщик».

Юлия Сырова