Прокурор Кировского района Перми вышла на пенсию

Вчера прокурором Кировского района Перми назначен советник юстиции Алексей Костарев. Соответствующий приказ был подписан Генпрокурором РФ, сообщает сайт региональной прокуратуры. Возглавлявшая районную прокуратуру последние пять лет Мария Шацилло вышла на пенсию.

Господин Костарев служит в органах прокуратуры края с 2008 года. Замещал должности помощника, старшего помощника прокурора района, прокурора отдела прокуратуры края, заместителя прокурора района. С октября 2016 года новый прокурор работал старшим помощником прокурора Пермского края по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях.

Напомним, июле прокурором Мотовилихинского района Перми был назначен советник юстиции Евгений Бендовский, прежде возглавлявший надзорный орган Карагайского района. А в марте прокуратуру Перми возглавил Виталий Дымолазов, прежде руководивший управлением по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры.