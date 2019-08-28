«Протон» возвращают на орбиту

Серийное производство двигателя для ракеты-носителя «Ангара» будет размещено на пермском ПАО «Протон-ПМ», об этом заявил директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По словам источника в НПО «Энергомаш», речь идет именно о финишной сборке РД-191. Он отметил, что это решение позволит дозагрузить заказами пермское предприятие, которое в этом году прекратит выпуск РД-276 для «Протон-М». Ранее в качестве альтернативной рассматривалась производственная площадка НПО «Энергомаш». Сегодня «Протон-ПМ» испытывает трудности с финансированием проектов по техперевооружению для изготовления РД-191.



По словам Дмитрия Рогозина, серийное производство РД-191 ракеты-носителя «Ангара» на пермском ПАО «Протон-ПМ» начнется в 2023 году. Тогда же в серию войдет и сама ракета-носитель. На тот же год запланировано «и начало систематических пус­ков с космодрома „Восточный“». Господин Рогозин говорит, что для «Протона-ПМ» это решение означает «кратное увеличение объемов производства и увеличение доходов региона». Источник в руководстве АО «НПО „Энергомаш“» (в эту структуру интегрирован «Протон-ПМ») пояснил „Ъ-Прикамье“, что речь идет именно о финишной сборке РД-19. «Мы стремимся к тому, чтобы обеспечивалась максимальная загрузка всех предприятий, чтобы не было перекосов, поэтому подзагружаем Пермь»,— говорит собеседник. По его словам, сейчас пермская площадка загружена меньше, чем производство «Энергомаша» в Москве.

ПАО «Протон-ПМ» — одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Чис­тый убыток ПАО по итогам 2017 года составил 696,144 млн руб. (в 2017-м — 1,367 млрд руб.). Основной продукцией предприятия считаются жидкостные ракетные двигатели. В частности, «Протон-ПМ» изготавливает РД-276 для ракеты-носителя «Протон-М». В прошлом году компания отгрузила шесть изделий (комплект для одной ракеты). В 2019 году пермское предприятие изготовит еще два РД-276, после чего их производство завершится, а «Протон-М» будет выведен из эксплуатации. Из отчета предприятия следует, что доля «Протон-ПМ» в сегменте жидкостных ракетных двигателей первой ступени на российском рынке в 2018 году упала с 33 до 16%.

Напомним, что именно РД-276 формировал объем продаж предприятия по космической тематике (занимает 56,8% в общей структуре продаж ПАО). Что касается РД-191, то сейчас ПАО изготавливает узлы и агрегаты для двигателя по заказу «Энергомаша». Последний является разработчиком РД-191, и, по состоянию на прошлый год, изготовил 40 изделий. При этом в 2017 году «Протон-ПМ» отгрузил узлов и агрегатов для НПО лишь на 49,19 млн руб. Параллельно ПАО изготавливало продукцию в интересах Минобороны, ее рентабельность оказалась гораздо выше, чем для «мирного космоса». В 2017 году объем выручки от спецпродукции превысил 2,175 млрд руб., правда, в прошлом году этот показатель составил 2,175 млрд руб. Ее доля в объеме производства по итогам 2018 года — 1,121 млрд руб.

Ранее источники „Ъ-Прикамье“ говорили, что стать финишным изготовителем РД-191 мог как «Протон-ПМ», так и «Энергомаш». Этот вопрос они называли «скорее, политическим». Интересно, что в отчете предприятия за 2018 год о планах освоения серийного производства и финишной сборки всего двигателя ничего не говорилось. В документе упоминалось лишь об увеличении участия в кооперации, в частности, за счет поставок турбонасосного агрегата. В 2019–2020 годах заказчику планировалось поставить девять таких изделий. При этом в описании существенных рисков, присущих деятельности общества, вероятность снижения объема госзаказа на РД-191 оценивается как высокая.

Отметим, что в июне прошлого года Дмитрий Рогозин говорил, что массовое применение «Ангары» начнется в 2022 году, только для вывода на орбиту элементов спутниковой группировки «Сфера» будет использовано 25 ракет-носителей. А гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов отмечал, что в год НПО и «Протон-ПМ» могут изготавливать до сорока РД-191, которых достаточно для оснащения восьми «Ангара-А5», «тяжелой» модификации ракеты-носителя.

Сегодня «Протон-ПМ» проводит масштабную реконструкцию производства для изготовления РД-191, в частности, механообрабатывающего, механосборочного, гальванического и литейного, а также испытательной базы. При этом из годового отчета следует, что часть этих инвестпроектов оказалась недофинансирована. Так, в механообрабатывающее и литейное производство в 2018 году было запланировано вложить 40 млн руб., а предприятие получило 10,2 млн. На модернизацию механосборочного и гальванического было запланировано более 2 млрд руб., а фактически инвестировано 204,2 млн.

В ПАО «Протон-ПМ» пояс­нили, что в модернизацию механообрабатывающего и литейного производств, находящуюся на завершающей стадии, с 2012 по 2018 год было инвестировано 2,9 млрд руб. В механосборочное и испытательное в 2014–2018 годах вложено 2,1 млрд руб. Подтвержденный объем финансирования на перевооружение механосборочного и гальванического производств для РД-191 2020 года — 1,6 млрд руб.

Информацию относительно финишной сборки РД-191 в Перми на предприятии не прокомментировали, предложив обратиться с вопросами в «Роскосмос» и НПО «Энергомаш».

Дмитрий Астахов, Вячеслав Суханов