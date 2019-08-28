Белогвардейца оставили без связи

Мемориальная доска генерал-лейтенанту Белой армии Владимиру Каппелю провисела на КПП бывшего училища связи в Ульяновске меньше года. Командование ЦВО, отреагировав на протесты депутатовкоммунистов и ветерановофицеров, приняло решение о демонтаже, признав, что это «не встретило однозначной поддержки населения». Инициаторы установки мемориальной доски недовольны, но отмечают, что протестов по этому поводу «пока не будет» и они будут добиваться установки памятного знака в другом месте. Политологи отмечают, что поддержки населения и не могло быть при таком уровне принятия решений и работы власти с ­населением.

На минувшей неделе в Ульяновске была демонтирована мемориальная доска, установленная на КПП Межвидового регионального учебного центра войск связи (в/ч 42731, бывшее Ульяновское военное училище связи) в память о генерал-лейтенанте Владимире Каппеле.

Владимир Каппель — один из руководителей Белого движения на Востоке России, генерал-лейтенант Белой армии. 22 июля 2018 года ударный сводный русско-чешский отряд под его командованием взял Симбирск, несмотря на превосходящие силы Красной армии. Генерал также известен как участник Первой мировой войны, которую прошел, начиная с должности обер-офицера для поручений и заканчивая в должности штаб-офицера по части Генштаба. В декабре 1919 года, приняв командование гибнущим Восточным фронтом, ценой собственной жизни смог спасти армию от окружения под Красноярском и вывести ее к Байкалу.

28 сентября 2018 года в Ульяновске на КПП Межвидового регионального учебного центра войск связи была торжественно открыта мемориальная доска в память о Владимире Каппеле и «воинах 1го Волжского армейского корпуса генерала Каппеля» (хотя сама мемориальная доска была установлена еще в мае). Мемориальную доску освятил Митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий.

Инициатором и главным организатором установки мемориальной доски был председатель региональной общественной организации «Троицкая община Симбирской Земли», заместитель окружного атамана Волжского казачьего войска Павел Чувилин (он же — владелец и гендиректор ООО «Симбирск-уголь»). Поддержало инициативу и Симбирское казачье землячество.

Согласно документам, имеющимся у „Ъ“, инициативу поддержали директор ОГБУ «НИИ истории и культуры им. Карамзина», д.и.н. Сергей Прокопенко и Союз краеведов Ульяновской области. В мэрии „Ъ“ сообщили, что с их стороны «никаких согласований не было», поскольку «разрешение на установку мемориальной доски дает собственник, а КПП находится в ведении Минобороны». Впрочем, на самом деле и.о. начальника управления архитектуры Александр Семенов (уволен в понедельник) в июле 2017 года официально сообщил господину Чувилину, что мэрия «не возражает против установки мемориальной доски», кроме того, городская комиссия по установке памятников и мемориальных досок согласовала макет. Коллективное обращение с подписями 21 общественной организации (среди них казачество, «Российский общенародный союз», «Боевое братство», движение в поддержку политики президента РФ, реготделение Партии мира и единства и др.) было направлено командованию ЦВО, которое ответило, что оставляет решение этого вопроса на усмотрение командира воинской части, на основании чего тот и принял решение.

Впрочем, подготовка к установке была непубличной, горожан, по сути, поставили перед фактом. В начале октября на одном из первых заседаний нового состава регионального заксобрания депутат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, отметив, что «установка таблички в память о генерале, по приказу которого были расстреляны, по некоторым данным, около 400 жителей города, оскорбляет память жертв белого террора», заявил, что «в таких случаях положено проводить публичные слушания, которых не было», и предложил принять обращение к властям города и региона «с предложением демонтировать табличку». Однако голосами «Единой России» (18 — «против»), при 15 голосах КПРФ и Максима Сурайкина «за», вопрос даже не был внесен в повестку. После этого КПРФ организовала одиночные пикеты протеста и направила депутатские запросы министру обороны Сергею Шойгу и командованию ЦВО.Свои коллективные обращения к министру обороны, командованию ЦВО и в прокуратуру с просьбами демонтировать памятный знак направили также ветеранские организации, в том числе офицеры бывшего ульяновского училища связи. Установка мемориальной доски разделила ульяновцев на тех, кто «категорически за», кто «категорически против» и «кому все равно» (последних — большинство). В СМИ дискуссии по поводу мемориальной доски почти не велись.

По словам господина Чувилина, с февраля 2019 года, после смены командира части, что-то пошло не так. Общественная организация ветеранов и выпускников училища связи направила обращение в военную прокуратуру, которая 8 августа ответила, что «согласие собственника имущества — Минобороны и балансодержателя не было получено», в связи с чем командиру войсковой части направлено представление.

В ЦВО на запрос „Ъ“ ответили, что «установка мемориальной доски не встретила у общественности Ульяновска однозначной поддержки», и, «учитывая общественный резонанс», командование решило вопрос установки мемориальной доски «оставить без согласования».

Атаман казачьего землячества Михаил Постнов заявил „Ъ“, что он «против демонтажа» и «очень недоволен тем, что произошло», однако заметил, что протестных акций или обращений со стороны казачества «пока не будет». Узнать мнение митрополита, освящавшего мемориальную доску, не удалось. Пресс-секретарь Симбирской Епархии иеромонах Филарет ответил, что «Епархия воздержится от комментариев», заметив, что «и без того, когда была установка, прошлись по этому поводу все кому не лень». Впрочем, Павел Чувилин, отмечая, что он — «за объективное отношение к истории», пояснил „Ъ“, что намерен и дальше добиваться установки мемориальной доски — уже в другом месте, согласовав это с администрацией города, правда, заниматься разъяснениями или объявлять публичные слушания он «пока не намерен», поскольку закон этого не предусматривает.

Доктор политических наук Нина Дергунова считает, что «спрашивать заранее у народа было проблематично, потому что все равно никто о Каппеле ничего не знает, кроме сюжета с психической атакой из фильма „Чапаев“». «Прежде чем принимать такое решение, надо было провести хотя бы какую-то разъяснительную компанию, но тут всплыла бы информация, показывающая, что фактически к Симбирску-Ульяновску Каппель прямого отношения не имеет, он не прославил Симбирск, а лишь захватил его ненадолго. Неумно было, когда без разъяснительной работы установили мемориальную доску, не очень хорошо и обратное действие, когда таким образом исправляют ошибки. Власти у нас не любят думать наперед, для чего тот или иной памятник и как потом с ним работать. Все это низкое качество управления в целом»,— заметила политолог.

Сергей Титов, Ульяновск