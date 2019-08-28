Минтранс задал лабораторную работу

Министерство транспорта Самарской области потребовало новой экспертизы причин возникновения колейности на Московском шоссе — от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Выбран эксперт, предложенный подрядчиком. Минтранс с прошлого года пытается через суд обязать подрядчика ООО «Самаратрансстрой» за свой счет исправить дефекты, которые возникли после ремонта участка в 2015 году в рамках подготовки к мундиалю. Эксперты прогнозируют, что дело может затянуться и закончиться назначением независимой экспертизы самим судом, по итогам которой вынесут окончательное решение. Юристы отмечают, что стороны склонны не соглашаться с выводами исследований, выполненных по инициативе оппонента.

Арбитражный суд Самарской области продлил срок проведения судебной экспертизы по иску министерства транспорта и автодорог Самарской области к ООО «Самаратрансстрой» об устранении дефекта ремонта участка Московского шоссе.

Компания «Самаратрансстрой» реконструировала Московское шоссе с 2015 года в рамках подготовки к ЧМ2018. Работы проводились от АЗС «Роснефть» на Мехзаводе до проспекта Кирова на участке длиной 9 км. Дорога была полностью перестроена, появилось два тоннеля на перекрестках с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Несмотря на то что работы были закончены и приняты заказчиком, на части дорожного полотна образовалась колейность.

В мае прошлого года министерство транспорта обратилось в суд с требованием обязать «Самаратрансстрой» устранить колейность на проезжей части Московского шоссе (от улицы Мичурина до автодороги «подъезд к Самаре от М5 „Урал“») на участке от улицы Мичурина до проспекта Кирова протяженностью 4,61 км и площадью 57493 кв.м.

Подрядчик на суде отмечал, что колейность образовалась в результате износа покрытия, природных факторов, и представил заключение эксперта МОО «Профессиональный инженер», где важнейшим фактором, влияющим на износ, назван большой автомобильный трафик. Для проверки качества работ подрядчика была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Однако министерство не согласилось с представленными в феврале результатами, сославшись на то, что «при проведении экспертизы отбор проб и их лабораторные испытания не производились», и ходатайствовало о назначении повторной экспертизы. Эту работу поручили эксперту ООО «Малое инновационное предприятие „Мониторинг автомобильных дорог и дорожные технологии”» Виктору Талалаю. Он был предложен представителями подрядчика. Стоимость экспертизы составила 189 тыс. руб.

Заседание суда состоится 27 сентября. До 9 сентября министерство должно представить протокол заседания технического комитета от 2015 года, данные по интенсивности транспортного движения и потока по полосам на участке Московского шоссе от пересечения с улицей Мичурина до пересечения с проспектом Кирова, материалы по применяемым реагентам на Московском шоссе (паспорта качества, утвержденный объем нанесения материала на покрытие автодороги, журнал по нанесению реагента за 2017–2019 годы).

Министерство транспорта на момент сдачи номера в печать на запрос по судебному процессу не ответило.

Партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт отмечает, что споры, где решение суда во многом основывается на независимой экспертной оценке качества выполненных подрядчиком работ или определения степени ответственности и причин приведения дорожного полотна в неисправное состояние, носят крайне затяжной характер. «Стороны склонны не соглашаться с выводами исследований, выполненных по инициативе оппонента. Как показывает практика, результаты исследований, выполненных государственными или аккредитованными государством организациями, имеют больший вес, но это не означает, что у второй стороны нет возможности оспорить результаты».

Павел Иккерт также связывает затяжной характер таких судебных процессов со сложностями доказывания ответственности подрядчика, особенно при условии, что на момент приемки работ заказчик обычно соглашается с отсутствием ­нарушений.

«В большинстве стран существует институт гарантийного обслуживания дорог, в нашей стране он только начинает развиваться. Даже при номинальном наличии обязательств у подрядчика поддерживать техническое состояние дорог после завершения основных работ и подписания актов приема де-факто подрядчик все равно будет стремиться не исполнять своих обязательств, ссылаясь на отсутствие его вины в наступлении условного „гарантийного случая”, поскольку, вопервых, в большинстве случаев обязательства сторон относительно гарантийного обслуживания дорог должным образом не закреплены, а вовторых, эти взаимоотношения упираются в ограничения, налагаемые федеральным законодательством. Обычно такие споры заканчиваются назначением независимой экспертизы самим судом, по итогам которой и выносится окончательное решение»,— уверен господин Иккерт.

«Заключение экспертизы является одним из доказательств по делу, и, несмотря на то что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы, сложно переоценить ее значение в данном споре. От того, к каким выводам придут эксперты, во многом зависит, в чью пользу будет принято решение. Основанием для назначения по делу повторной экспертизы являются сомнения в обоснованности заключения эксперта, например недостаточная мотивировка либо вопросы к применяемым методам исследования, а также наличие противоречий в выводах эксперта. Поскольку первоначальная экспертиза была проведена методом анализа материалов дела, без отбора проб и их лабораторных испытаний, суд, учитывая значение, которое будет иметь заключение экспертизы по данному делу, посчитал необходимым назначить по делу повторную экспертизу»,— объяснила юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» ­Марина Филиппова.

Алена Смирнова