Особо отсутствующий

В среду Ленинский райсуд Перми продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора, экс-прокурора Пермского края Александра Кондалова, обвиняемого в превышении полномочий. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме без присутствия господина Кондалова, о чем он ранее ходатайствовал перед судом. При этом источники утверждают, что на стадии ознакомления с материалами дела он якобы просил рассмотреть дело в особом порядке. По логике УПК это значит, что на тот момент Александр Кондалов был согласен с обвинением. При этом, согласно закону, он может отозвать ходатайство, либо с ним может не согласиться суд.



Напомним, 17 марта 2017 года следственными органами ФСБ в отношении Александра Кондалова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как считает следствие, занимая должность руководителя управления Ростехнадзора, господин Кондалов подписал свидетельства о регистрации особо опасных производственных объектов (ОПО) одной из крупных нефтедобывающих компаний. В свидетельствах содержались заведомо ложные сведения по снижению класса опасности ОПО. Это привело к снижению затрат на содержание объектов, а также к уменьшению отчислений в бюджет почти на 100 млн руб. Кроме того, снижение класса опасности создало предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на указанных объектах. Сам господин Кондалов к моменту возбуждения дела уехал в Израиль, и был объявлен в розыск.

Сразу несколько знакомых с ситуацией источников говорят, что господин Кондалов якобы приезжал в Россию под гарантию того, что не будет задержан, и дал показания следствию. Кроме того, собеседники „Ъ-Прикамье“, в том числе знакомые с семьей Александра Кондалова, утверждают, что на стадии ознакомления с материалами дела он заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке. В главе 40 УПК, регламентирующей особый порядок принятия судебного решения (то есть без исследования доказательств), указывается, что такой порядок возможен лишь при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. В то же время, суд может и не согласиться с указанным ходатайством, кроме того, обвиняемый (или подсудимый) может его отозвать, и тогда процесс будет проходить в общем порядке. Какое решение в итоге принял председательствующий, собеседники „Ъ-Прикамье“ уточнить не смогли.

Ранее агентство primeru.net сообщало, что ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме заявили как представители гособвинения, так и защиты. Адвокат господина Кондалова ссылался на необходимость сохранения врачебной, налоговой, банковской и личной тайны. Представители прокуратуры говорили, что в материалах дела имеется информация об объектах теплоэнергетического комплекса, которые, к тому же, являются и объектами антитеррористической защищенности. Соответственно, доступ к информации о них органичен.

Стоит отметить, что ранее в закрытом режиме прошел процесс в порядке гражданского судопроизводства о взыскании с Александра Кондалова имущества, в отношении которого «не представлены доказательства приобретения на законные доходы». В итоге в доход государства было взыскано 127 млн руб.

Источники полагают, что господин Кондалов, который ухаживает в Израиле за больным сыном, рассчитывает получить «гуманное» наказание.

«Не знаю, можно ли формально считать взысканные средства погашением ущерба, но фактически деньги вернулись государству»,— считает собеседник „Ъ-Прикамье“.





Санкция ч. 1 ст. 286 УК РФ не имеет минимального предела. При этом наказанием может быть и штраф (до 80 тыс. руб.), и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до четырех лет. «Если ходатайство об особом порядке вынесения судебного решения действительно подано, то, скорее всего, подсудимый рассчитывает на штраф, после уплаты которого он получит полную свободу передвижения»,— считает источник.

Дмитрий Астахов