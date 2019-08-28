Главы муниципалитетов оштрафованы за недостаточное информирование о наводнении в Иркутской области

Тайшетский районный суд признал мэра Тайшетского района и глав Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований виновными в невыполнении требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области. Административное дело было возбуждено Тайшетским межрайонным прокурором после того как прокуратура выявила нарушения требований ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и указа президента РФ «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Ранее ведомство вносило представления в адрес мэров города Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска, а также глав восьми сельских поселений Тулунского района, двух — Тайшетского района и одного — Чунского района. Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов подал в отставку, после того как в сети появилась видеозапись коммунальной техники, приводящей после наводнения в порядок участок у дома мэра, и вице-премьер Виталий Мутков потребовал его увольнения. 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее более 100 населенных пунктов. Вода унесла жизни 25 человек. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились более 40 тыс. человек.