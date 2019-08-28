Главы муниципалитетов оштрафованы за недостаточное информирование о наводнении в Иркутской области

Тайшетский районный суд признал мэра Тайшетского района и глав Шелеховского, Зареченского и Тальского муниципальных образований виновными в невыполнении требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф. Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области. Административное дело было возбуждено Тайшетским межрайонным прокурором после того как прокуратура выявила нарушения требований ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и указа президента РФ «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Ранее ведомство вносило представления в адрес мэров города Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска, а также глав восьми сельских поселений Тулунского района, двух — Тайшетского района и одного — Чунского района. Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов подал в отставку, после того как в сети появилась видеозапись коммунальной техники, приводящей после наводнения в порядок участок у дома мэра, и вице-премьер Виталий Мутков потребовал его увольнения. 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее более 100 населенных пунктов. Вода унесла жизни 25 человек. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились более 40 тыс. человек.

Екатерина Еременко