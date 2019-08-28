Сверх всякого мэра

Кандидат на пост мэра Новосибирска Виктор Козодой обвинил действующего градоначальника Анатолия Локотя в использовании служебного положения, а также незаконной агитации и подал на него исковое заявление в суд. Он требует снять с выборов «красного» мэра. Однопартийцы господина Локотя полагают, что истинная цель Виктора Козодоя — не устранение конкурента, а самопиар. Юристы уверены, что доказать в суде вину Анатолия Локотя будет проблематично.

Бывший новосибирский вице-губернатор Виктор Козодой, выдвинутый «Справедливой Россией» в мэры Новосибирска, потребовал снять с выборов действующего главу города Анатолия Локотя. Соответствующий иск подан в Центральный райсуд Новосибирска во вторник. «Административный истец считает, что кандидат в мэры Новосибирска нарушил законодательство»,— говорится в документе. По словам господина Козодоя, Анатолий Локоть «ведет свою агитационную кампанию за счет своего административного ресурса»: «Идет выпуск агитационных спецвыпусков с размещением своей агитации под видом якобы „информирования“ о деятельности, но вот это происходит за счет бюджета города. Оплата спецвыпуска в разы превышает предельную норму превышения средств фонда в 5%. Поражает чудовищное правовое невежество и профессиональная деградация городской администрации. Ну неужели нельзя было это все проплатить с избирательного счета? Можно и нужно, но нет. Подобное даже не позволяет себе ни ЕР, ни губернаторы, а тут полное пренебрежение»,— написал он на своей странице в соцсети.

В качестве одного из доказательств господин Козодой описал случай с распространением спецвыпуска газеты «Ва-банкъ в Новосибирске. Красный проспект», в котором описываются достижения мэрии в развитии города и отдельных его районов.

В начале августа на этот же спецвыпуск поступила жалоба от жителя города Анатолия Ниязова, в которой он потребовал признать газету незаконным агитационным материалом. 16 августа на заседании председатель избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая отметила, что рабочая группа не усмотрела в материалах признаков агитации. По информации кандидата-самовыдвиженца Сергея Бойко, «из муниципального бюджета направлено более 2,7 млн руб. на заказ периодическим недельным тиражом данной газеты».

По словам господина Козодоя, если ему откажут в Центральном суде, то он будет обращаться в вышестоящие судебные инстанции. «Я надеюсь, что суд объективно рассмотрит все мои требования. Это будет начало конца для Анатолия Локотя как кандидата. Нужно поставить заслон этому беспределу, циничному использованию административного ресурса, бюджетных средств на свою избирательную кампанию и нарушению равенства возможностей кандидатов»,— сказал „Ъ“ господин Козодой.

В выборах мэра Новосибирска, которые пройдут 8 сентября, будут участвовать 15 кандидатов от 14 партий: КПРФ, ЛДПР, Российского общенародного союза, «Родины», «Яблока», «Зеленых», «Справедливой России», Партии дела, Партии возрождения России, Аграрной партии России, Родной партии, «Гражданской платформы», «Коммунистов России», Партии возрождения села. За кресло мэра будет бороться один самовыдвиженец.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской области Андрей Жирнов полагает, что «юридические технологии, которые использует господин Козодой, направлены на то, чтобы вывести оппонента из равновесия, чтобы он все время проводил в суде. Но главная цель — это пиар, чтобы мы не забыли Виктора Козодоя после выборов».

Как рассказали „Ъ“ в гор­избиркоме, предельный размер избирательного фонда составляет 20 млн руб. По состоянию на 26 августа, Анатолий Локоть получил 8,8 млн руб., из которых потратил 7,9 млн руб. Больше всех средств на кампанию получил бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин, выдвинутый «Родиной». Он потратил 9,6 из 10,5 млн руб., поступивших на счет его фонда. Евгений Лебедев (ЛДПР) получил 7,4 млн руб., а Наталья Пинус (Российский общенародный союз) — 7,2 млн руб. Олег Викторович (Партия дела) получил на предвыборную кампанию 3,9 млн руб., единственный самовыдвиженец, координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко собрал 1,9 млн руб. Все остальные кандидаты получили меньше 1 млн руб. Несмотря на то, что ранее господин Локоть допускал вариант ухода в отпуск во время предвыборной кампании на короткий период, он продолжает активно работать на посту мэра.

Управляющий партнер юридического бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева уверена, что принятие судом решения по иску будет зависеть от глубины проработки правовой позиции и собранных доказательств, но, исходя из практики, чаще всего суд отказывает: «Формально такая жалоба может быть подана и такие основания имеют место быть. Раньше считалось правилом хорошего тона, чтобы мэр уходил в отпуск на период предвыборной кампании и не выступал в качестве действующего должностного лица. С большой долей вероятности суд откажет на основании недоказанных обстоятельств, несмотря на то, что нарушения при использовании средств избирательного фонда и использование служебного положения для достижения результатов на выборах — одни из основных причин для снятия кандидата».

Политолог Сергей Козлов отмечает, что в первую очередь кандидаты работают на будущее, потому что выборы мэра — «это не последняя электоральная кампания»: «Главная цель — это самопиар, повышение уровня своей медийности, а учитывая то, что избирательная кампания протекает вяло, об этом событии напишут все СМИ. Подать в суд — прекрасный способ заявить о себе как о человеке, „который по-настоящему борется“»,— полагает эксперт.

Юлия Сасевич