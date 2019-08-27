27 августа, вторник
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Фото: Wiesmann

Wiesmann анонсировал новый спорткар

Компания Wiesmann, выпускающая мелкосерийные спорткары в ретро-стиле, анонсировала новую модель.

Никакой официальной информации о грядущей новинке, кроме изображения-тизера, нет. Судя по снимку, машина сохранит фирменный для моделей бренда дизайн кузова с овальной решеткой радиатора и несколькими круглыми фарами..

Ожидается, что Wiesmann вновь будет использовать двигатели BMW — исторически именно моторы этой марки стояли на всех автомобилях бренда, а в 2017 году Wiesmann заключил новый контракт на поставку агрегатов BMW.

Как сообщает немецкий автопроизводитель, премьера машины состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте.

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