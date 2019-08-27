Свинокомплекс в Кинельском районе заплатит за гибель более 6 тысяч карасей

Массовая гибель карасей на водохранилище «Красный ключ-2» на реке Тростянка в Самарской области произошла из-за сброса отходов свинокомплекса ООО «АПК Сельский Продуктъ» в водный объект. Об этом во вторник сообщает Самарская межрайонная природоохранная прокуратура.

Надзорное ведомство после проверки выяснило, что после сброса навоза свинокомплекса в Кинельском районе погибло 6,7 тыс. карасей. В результате происшествия ущерб водным биологическим ресурсам оценили в размере 743,4 тыс. руб. Кинельский районный суд удовлетворил исковое заявление природоохранной прокуратуры.

Андрей Сазонов