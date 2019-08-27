ФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей

Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС). К административной ответственности были привлечены работники компании, которые отвечали за контроль цен реселлеров.

«В ходе рассмотрения дела компания прекратила осуществление координации экономической деятельности и оказывала содействие комиссии ФАС России, что было учтено при назначении штрафа»,— отмечается в сообщении.

О том, что ФАС возбудила дело против «Самсунг электроникс Рус Компани», стало известно 12 февраля. Как выяснил регулятор Samsung координировала цены на смартфоны моделей Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017 и планшеты Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE, Galaxy Tab 3 Lite 7.0.

Позднее ФАС признала российскую структуру Samsung виновной в незаконной координации экономической деятельности на рынках смартфонов и планшетов (ч. 5 ст. 11 закона о конкуренции). Нарушения были зафиксированы в магазинах «Связной», «Эльдорадо», «Технопойнт», «Юлмарт», «Ситилинк», «ДНС».