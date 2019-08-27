Ставропольца подозревают в выводе за границу 71 млн рублей через сеть фирм-однодневок

В отношении жителя Ставрополя возбудили уголовное дело по подозрению в создании фирм-однодневок через подставных лиц для вывода денег за границу (ст.193, 173.1, 173.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

По данным ведомства, мужчина создал сеть фирм-однодневок, которые незаконно выводили капитал за границу. В период с 2016 по 2018 годы компании заключили 28 внешнеторговых контрактов с фирмами, зарегистрированными на территории Турции и Китая. По контракту зарубежные компании должны были поставить однодневкам автозапчасти на сумму более 71 млн руб. Однако оплаченный товар поставщики в Россию не ввозили.

Таможенники установили, компании регистрировали на себя малообеспеченные жители Ставропольского края за небольшое материальное вознаграждение. Компаниями фактически руководил другой человек и использовал из для уклонения от уплаты налогов и вывода денег за рубеж. За нарушение валютного законодательства его оштрафовали на 101 млн руб. (ст. 15.25 КоАП РФ).

Дарья Голякова