Нижегородского предпринимателя посадили за неуплату 35 млн рублей НДС

Ленинский райсуд приговорил бывшего генерального директора нескольких нижегородских предприятий к полутора годам колонии общего режима за неуплату более 35 млн руб. налога на добавленную стоимость (по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) в 2011-2012 годах. Как сообщает прокуратура Ленинского района, по приговору суда было постановлено взыскать с обвиняемого 44,1 млн руб. ущерба в бюджет РФ.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», речь идет о бывшем руководителе ООО «Нижегородская тарная компания» (НТК), ООО «НТК 52», ООО «Промтара» и ООО «Евротон» Вячеславе Тихомирове, почти все эти общества были ликвидированы и исключены из ЕГРЮЛ.

Анастасия Еремина