В Дегтярске запустили производство промышленных фильтров

Компания «Уралтехфильтр-Инжиниринг» (УТФИ) запустила в Дегтярске (Свердловская область) новый производственный корпус по изготовлению промышленных фильтров для очистки газов и жидкостей. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и первый заместитель директора фонда развития промышленности (ФРП) РФ Андрей Манойло. «Новый участок позволил повысить производительность труда, расширить номенклатуру производимой продукции, в том числе для внешних рынков, создать новые рабочие места, что в полной мере соответствует целям и задачам национального проекта “Производительность труда и поддержка занятости”»,– отметил Алексей Орлов.

Общая стоимость проекта составила 88 млн руб. По данным пресс-службы ФРП, для приобретения высокотехнологичного оборудования предприятие привлекло 60 млн руб. в виде льготных займов через областной и федеральный фонды развития промышленности. Это позволило увеличить производство фильтрующих элементов для технологической очистки газа и жидкостей в два раза – с 22,5 до 45 тыс. единиц в год, и создать 20 новых рабочих мест. 10% продукции пойдет на экспорт в страны Азии. «Мы видим, что это предприятие хорошо развивается. Если сначала это было импортозамещение, сейчас – выход на внешние рынки», – сказал Андрей Манойло.

Промышленные фильтры УТФИ широко применяются в очистном и фильтровальном оборудовании нефтегазовой и нефтехимической промышленности, на объектах энергетического комплекса, в оборудовании машиностроительных и металлургических предприятий. По данным компании, в настоящее время в сегменте промышленных сменных фильтров для технологической очистки газов и жидкостей сложилась высокая зависимость от импорта. Промышленные предприятия вынуждены закупать оборудование из Европы и США. Реализация проекта позволит снизить долю зарубежных производителей на российском рынке с 82% до 76%. В ближайшем будущем предприятие планирует запустить новое производство нитенамотных фильтрующих элементов, освоить технологии термоформинга листовых полимерных материалов и автоматизировать переработку тонколистового стального проката (штамповку, раскатку и навивку).