В Ростове будут судить застройщика, незаконно построившего многоквартирный дом

Ворошиловский районный суд Ростова рассмотрит дело застройщика, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый без соответствующего разрешения на принадлежащем ему земельном участке под видом индивидуального построил шестиэтажный многоквартирный жилой дом, подвел коммуникации и продал более 35 квартир на сумму более 30 млн руб. Сейчас этот дом введен в эксплуатацию и заселен.

Теперь застройщику грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом.

Дарья Голякова