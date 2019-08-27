МЧС: 28 августа в ХМАО и ЯНАО ожидаются сильный ветер и дожди

Управления МЧС по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам предупреждают о сильном ветре, грозе и дождях 28 августа.

Спасатели ХМАО сообщают, что завтра местами ожидается ветер до 16 м/с, а ночью в северных и восточных районах — сильный дождь и гроза. По данным ямальского управления МЧС, в центральных и восточных районах округа завтра также будет дождь, а в отдельных районах — ветер до 17-22 м/с.

При непогоде спасатели советуют избегать слабоукрепленных и ветхих конструкций, деревьев, рекламных щитов, которые могут упасть, а также воздушных линий электропередачи и связи, которые могут сорваться. Автомобилистам не стоит совершать дальние поездки. «Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов»,— предостерегает МЧС.