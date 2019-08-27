В Ростовской области компанию оштрафовали на 200 тыс рублей за свалку на участке

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области инспекторы Россельхознадзора провели проверку соблюдения требований земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения, арендатором которого является ООО «Вера» и выявили нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Госинспекторы обнаружили на участке действующую многоочаговую несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. На территории свалены пластиковые, стеклянные бутылки, полиэтиленовая, бумажная и картонная упаковочная тара, бытовой мусор, растительно-древесные отходы и строительные отходы. Площадь очагов составляет от 5 кв.м до 9 кв.м.

«Россельхознадзор предупреждает, захламление земель сельскохозяйственного назначения твердыми бытовыми отходами и мусором является нарушением земельного законодательства Российской Федерации. Оно влечет за собой захламление земель сельскохозяйственного назначения, размножение паразитных животных и насекомых, являющихся разносчиками опасных болезней», - говорится в сообщении.

В отношении компании «Вера» и ответственного лица возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.7 КРФ об АП, общая сумма штрафа составила 200 тыс. руб.

Дарья Голякова