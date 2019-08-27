Торговая война не помешала росту американских инвестиций в Китай

По данным консалтинговой компании Rhodium Group, на которые ссылается Financial Times, несмотря на торговые войны между США и КНР, инвестиции американских компаний в Китай в этом году выросли. Сообщается, что за первую половину года частный американский бизнес вложил в Китай $6,8 млрд, что на 1,5% больше, чем в среднем за тот же период в последние два года.

Больше всего американских инвесторов привлекали новые проекты в Китае, например строительство Tesla завода в Шанхае, который должен стать первым полностью иностранным автомобильным заводом в КНР. Кроме того, крупные инвестиции в размере $570 млн привлек от фонда Bain Capital оператор дата-центров Beijing Qinhuai. В интервью британскому изданию директор шанхайского отделения Американской торгово-промышленной палаты Кер Гиббс заявил, что «компании, с которыми мы общаемся, продолжают инвестировать, а многие проводят экспансию в городах второго и третьего эшелонов… Компании сообщают нам, что потребление в Китае все еще довольно устойчиво».

Евгений Хвостик