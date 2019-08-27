Новые назначения в топ-менеджменте Росбанка

Мария Русева назначена первым заместителем Председателя Правления Росбанка. Мария заменит в этой должности Андре-Марка Прудана и будет курировать финансы, риски, правовые вопросы, претензионную работу, постоянный контроль, финансовый мониторинг, комплаенс и закупки.

После 39 лет работы в Societe Generale, в том числе, трех лет в России, Андре-Марк Прудан, первый заместитель Председателя Правления Росбанка, принял решение выйти на пенсию 30 августа 2019 года.

Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Алексея Лолы членом Правления Росбанка, отвечающим за развитие розничного бизнеса группы Росбанк. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Алексей заменит Арно Дени, первого заместителя Председателя Правления Росбанка, который принял решение развивать свою карьеру за пределами Группы.

Максим Лукьянович, директор Департамента малого бизнеса и Департамента сети и развития продаж Росбанка, будет назначен заместителем Алексея Лолы.

«Мы продолжаем усиливать команду топ-менеджмента, и я рад представить вам новых руководителей. Мария Русева обладает обширным профессиональным и управленческим опытом работы в разных странах Европы, который поможет в успешной реализации стратегических планов Росбанка. Алексей Лола за время работы в Группе выстроил экосистему по ипотеке и недвижимости, ускорил цифровое развитие Росбанка, внедрив множество технологических новшеств и усилив цифровые продажи. Максим вывел работу с малым бизнесом в банке на качественно новый уровень. Я уверен, что новые члены команды топ-менеджмента укрепят позиции банка на рынке и внесут существенный вклад в его стратегическое развитие», – прокомментировал Председатель Правления Росбанка Илья Поляков.

Биографии

Мария Русева окончила экономический факультет Лейпцигского университета. С июля 2015 года по июль 2019 года Мария занимала должность Председателя Правления Societe Generale Serbia. До переезда в Сербию Мария 10 лет проработала в Societe Generale Expressbank Bulgaria. Мария начала свою карьеру в Expressbank в качестве руководителя корпоративного и инвестиционного бизнеса, в 2010 году вошла в правление банка. В качестве заместителя Председателя Правления, помимо исполнения обязанностей руководителя бизнес-направлений Corporate и Markets, Мария курировала ряд стратегических инициатив, таких как преобразование (централизация, оптимизация и автоматизация) бэк-офиса, создание совместного предприятия «ALD-Expressbank».

Алексей Лола окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности “Комплексная защита объектов информатизации”. Алексей работал в банке Кубань Кредит, затем продолжил обучение, став стипендиатом программы “Fulbright”. В рамках программы поступил в университет Карнеги-Меллон (г. Питтсбург, США), где получил степень магистра в Information Systems Management. По окончании университета Алексей переехал в Нью-Йорк, где работал консультантом по информационной безопасности в компании PwC. В 2014 году вернулся в Россию и присоединился к команде банка «ДельтаКредит», заняв позицию руководителя отдела информационной безопасности. С августа 2015 года руководил управлением маркетинга «ДельтаКредит». В апреле 2017 года перешел в Росбанк и возглавил центр розничных цифровых решений. В январе 2019 года Алексей стал директором департамента цифрового розничного бизнеса, в который вошел центр розничных цифровых решений и контакт-центр.

Максим Лукьянович окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Банковское дело». Карьеру в банковской сфере начал в 1998 году в Белорусском биржевом банке. С 2001 года работал в Приорбанке (Беларусь), дочернем банке группы Райффайзен (Австрия), где прошел путь от старшего экономиста в международном департаменте до директора департамента малого и среднего бизнеса. С 2012 года занимал руководящие позиции в Райффазенбанке (Россия). С октября 2013 года работал в МДМ Банке в должности вице-президента — руководителя дирекции по развитию корпоративного бизнеса и курировал малый и средний бизнес. В августе 2015 года назначен директором департамента малого бизнеса Банка Москвы, с мая 2016 года – руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ. В апреле 2017 года начал работать в Росбанке в должности директора департамента малого бизнеса. В июне 2019 года в дополнение к своим текущим обязанностям Максим возглавил Департамент сети и развития продаж розничного бизнеса.