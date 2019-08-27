В суд передано дело о хищении 24 млн рублей при продаже детсада в Миассе

Миасский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника дошкольного отдела муниципального казенного учреждения Миасса «Образование» Татьяны Биевой, обвиняемой в хищении средств, полученных от продажи здания детского сада.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по версии следствия, в 2017 году начальник дошкольного отдела вместе с соучастниками подделала документы, с помощью которых администрация города в рамках муниципального контракта приобрела здание для размещения в нем детского сада по завышенной стоимости и не пригодное для этих целей. В результате из бюджета города было похищено 24 млн руб.

Татьяна Биева обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере). Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, признала вину и дала подробные показания, изобличающие себя и других участников группы лиц. Так, весной 2018 года в ходе расследования был задержан глава Миасса Геннадий Васьков. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. Кроме того, фигурантами дела являются депутат городского собрания Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. В ходе следствия обвиняемые добровольно погасили более 12 млн руб. ущерба. Кроме того, наложен арест на автомобили, жилые и нежилые помещения, земельные участки и денежные средства фигурантов на сумму более 14 млн руб.