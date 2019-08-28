Названы компании с крупнейшими долгами за электричество

Компания «ТНС энерго НН» обновила сведения о предприятиях, ставших крупнейшими должниками в Нижегородской области в августе этого года. В опубликованном компанией списке указаны предприятия, имеющие задолженность свыше 1 млн рублей. При этом долги не гасят одни и те же организации, - сообщили в «ТНС энерго НН».

В списке должников 195 организаций, наибольшее представительство в нем имеют поставщики услуг ЖКХ. «Нижегородская областная коммунальная компания», например, задолжала 103 млн рублей, кстовский «Водоканал» - 75 млн рублей.

Среди промышленных предприятий наибольшие долги за электроэнергию у Лысковского электротехнического завода, который задолжал 50 млн рублей, и завода «Труд» - 15 млн рублей.