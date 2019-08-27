Экс-замначальника ПривЖД подозревается в превышении должностных полномочий

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего замначальника ПривЖД по кадрам и социальным вопросам. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2014-2016 годы подозреваемый, являясь на тот момент председателем комиссии негосударственного пенсионного обеспечения ПривЖД, изменил даты присоединения троих сотрудников к договору НПО, в результате чего в АО НПФ «Благосостояние» было перечислено 250 тыс. руб. в качестве паритетных взносов, корпоративная пенсия сотрудников выросла на 15-20%.

Марина Ковалева