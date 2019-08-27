Башкирия дополнительно получила из бюджета РФ 300 млн рублей

Федеральный бюджет выделил Башкирии дополнительно 300 млн руб. «на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», следует из документов правительства, опубликованных на официальном правовом портале республики. Из этой суммы власти региона намерены потратить до конца года 140 млн руб. на покупку лекарств и медицинских изделий для определенных групп заболеваний. 100 млн руб. планируют израсходовать на софинансирование инфраструктурных проектов, основанных на местных инициативах, еще 60 млн руб. — на мероприятия для детей и молодежи. Часть дополнительных поступлений также будет направлена на выплату грантов молодым сельским учителям, чтобы покрыть дефицит в специалистах, следует из документов.

Влада Шипилова