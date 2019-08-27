В Саратове перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с квартирами на 15 млн рублей

Октябрьский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении группы лиц, которые обвиняются в мошенничестве (чч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и легализации имущества, добытого преступным путем (п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год фигуранты, обладая сведениями об умерших, не имевших наследников и проживавших в приватизированных квартирах, подделывали от их имени договоры о распоряжении имуществом на подставных лиц, после чего обращались для государственной регистрации сделки по переходу права собственности. Таким образом организатор незаконно получил право собственности на восемь квартир, являвшиеся имуществом, которое ввиду отсутствия наследников должно было перейти в собственность муниципалитета, и на четыре квартиры, которые должны быть наследованы родственниками умерших по завещанию и по закону. Ущерб составил 15 млн руб.

Марина Ковалева