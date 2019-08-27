В Самаре 80% жилищного фонда готовы к отопительному сезону

Степень готовности жилищного фонда Самары к зиме составляет почти 80%. Об этом сообщает городская администрация.

«Готовность вентканалов сейчас оценивается в 75%, внутридомового газового оборудования – в 85%, кровель многоквартирных домов – в 82%. Все показатели будут проверены еще раз»,– говорится в сообщении.

Также ведутся работы по обновлению кровель крыш домов. 13 конструкций, на

которых минувшей зимой и весной произошли обрушения, обновлены на 100%.

Также ведутся работы на 232 крышах из 449, на которых ранее обнаружились протечки. Их восстановление закончится до 15 сентября текущего года. В общей сложности в текущем году будут отремонтированы около 1,2 тыс. кровель.

Георгий Портнов