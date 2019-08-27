Привлекать ученых к работе в НОЦ в Тюменской области будут с помощью грантов

Власти Тюменской области намерены запустить программу «мегагрантов» для привлечения выдающихся ученых мира к работе в Западно-Сибирском научно-образовательном центре (НОЦ) . По словам губернатора Александра Моора, сумма гранта будет достигать 150 млн руб.

При этом, отметил глава региона, у ученых будут определенные обязательства: относительно времени нахождения в России, количества научных публикаций и создания команды молодых ученых не менее 15 человек. «Помимо этого, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе будут создаваться студенческие научно-образовательные кампусы вокруг наших университетов. Это тоже создание своеобразной необходимой среды для того, чтобы могли приезжать студенты из других регионов, государств»,— добавил господин Моор.

Напомним, в рамках национального проекта «Наука» в России планируется создать 20 научных центров мирового уровня и 15 НОЦ. В январе 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор и главы ХМАО и ЯНАО Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов приняли решение о создании рабочей группы для разработки программы деятельности Западно-Сибирского НОЦ (в Тюменской области). Первые соглашения между четырьмя участниками НОЦ — властями, образовательными учреждениями, учеными и бизнесом — были подписаны в апреле 2019 года на Международном московском салоне образования. Приоритетными направлениями НОЦ станут биобезопасность растений, животных и человека, а также цифровая трансформация нефтегазовой отрасли.