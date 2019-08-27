Намечается перестройка

Компания «Сервис-отель», владеющая зданием гостиницы «Россия» на Верхневолжской набережной, выиграла судебный процесс, в котором спорила с региональным управлением госохраны объектов культурного наследия, и намерена в ближайшее время начать работы на объекте.

Компания обещает полностью воссоздать внешний вид здания, но разместить в нем не отель, а квартиры.

Здание гостиницы «Россия», выполненное в стиле конструктивизма, было законсервировано в 2008 году, сейчас его внутренние стены поражены грибком. Собственник строения более двух лет в судах добивался согласования проекта перестройки здания.