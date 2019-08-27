Стартовал ремонт дороги Новокуйбышевск – поселок Речников в Самарской области

Начались ремонтные работы на региональной автодороге Новокуйбышевск – поселок Речников. Ремонт проводит по госконтракту ООО «КД ПМК». Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В 2019 – 2020 годах подрядная организация должна отремонтировать 6,1 км автомобильной дороги. Будут проведены работы по замене верхнего слоя покрытия проезжей части на щебеночно-мастичный асфальтобетон»,– говорится в сообщении.

Кроме того, будет обновлен бортовой камень и дорожное полотно на остановках общественного транспорта. Сейчас на участке проводится фрезерование старого дорожного покрытия.

Ремонтируемая автотрасса соединяет Новокуйбышевск и Самару. По ней местное население перемещается между городами. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по обращениям граждан.

Георгий Портнов