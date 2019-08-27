Башкирская компания экс-главы «Газпром энерго» должна выплатить «Роснефти» 15 млн рублей неустойки

Башкирское АО «Салаватнефтехимремстрой» (СНХРС)— компания, принадлежащая экс-главе «Газпром энерго» Алексею Митюшову — должна выплатить 15 млн руб. неустойки «Роснефти». Решение принято арбитражным судом Хабаровского края, сообщает «Интерфакс». СНХРС в 2013 году был привлечен «Роснефтью» как генеральный подрядчик строительно-монтажных работ на комплексе гидрокрекинга Комсомольского НПЗ в Комсомольске-на-Амуре. В марте 2016 года договор сторон был расторгнут, а подрядчик уведомлен о необходимости освободить площадку за 10 дней. Салаватская компания требование не исполнила, оставила оборудование на площадке без согласования. «Роснефть» потребовала взыскать с подрядной компании неустойку в размере 141,82 млн руб., исходя из прописанной в договоре пени 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки.

В суде ответчик заявил, что сумма неустойки несоразмерна последствиям допущенных нарушений. Суд с этим доводом согласился, признав, что получение «Роснефтью» такой крупной суммы было бы необоснованной выгодой. Сумма выплат была снижена судом в 10 раз.

СНХРС — крупная строительно-монтажная и инжиниринговая компания с опытом строительства промышленных и гражданских объектов в России. Объединяет девять предприятий. Работает по заказам «Газпрома», «Роснефти», «Татнефти».

Ирина Самойлова