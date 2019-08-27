Срок сдачи Центральной площади Ижевска сдвинули из-за непогоды. В настоящее время работы по первым двум этапам благоустройства объекта выполнены на 83-85%. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев, посетивший площадь.

«Сегодня на объекте работает без малого 200 человек. Каждый день я получаю отчет. Конечно, понимаю, что мы по графику должны максимально приблизиться к готовности к 31 августа. Учитывая, что погодные условия не дают нам возможности к этому сроку выполнить все 100% работ, то на неделю все равно задержка случится. Но хотелось бы, чтобы этот срок, даже со ссылками на форс-мажор, мы выдержали»,— отметил господин Бекмеметьев.

Общая стоимость работ по первым двум этапам благоустройства — от ул. Пушкинская до ул. В. Сивкова — составит 229 млн руб. Третья очередь пока еще не оценена. «Площадь у кинотеатра "Россия" — начало третьей очереди. В следующем году будем реализовывать в рамках проекта программа "Формирование комфортной городской среды". Это будет площадь и переход к спуску»,— добавил глава Ижевска.