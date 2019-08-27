Минсельхоз Татарстана избегает прогнозировать урожай-2019 из-за погоды

Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов не стал прогнозировать урожай в республике по итогам 2019 года. «Уберем – скажем»,– ответил господин Ахметов на вопрос “Ъ”.

По данным министерства, на сегодняшней день в республике намолочено более 2,6 млн зерна, зерновые убраны на 62% площадей (880 тыс. га).

По словам господина Ахметова, урожайность яровой пшеницы в 2019 году в среднем составляет 29 центнеров с гектара. «У нас 450 тысяч гектаров яровой пшеницы на поле. Пока рано говорить, все будет зависеть от погоды. Кукуруза поднимет урожайность – в этом году не менее 5 тонн на гектар»,– добавил министр.

Все посевы в Татарстана в этом году составили 2,8 млн га, Из них зерновые и зернобобовые заняли 1,5 млн га (пшеница – 737 тыс. га, кукуруза – 197 тыс. га) кормовые — 920 тыс. га, картофель — 7,9 тыс. га.

В Минсельхозе отмечают, что начало лета в республике было засушливым. В июне зафиксировано менее 40 мм осадков вместо нормы в 62 мм, в северных районах республики этот показатель составил менее 15 мм. Однако в конце июля выпала месячная норма осадков, а в первой декаде августа еще 72 мм осадков (при среднемесячной норме 54 мм).

Александр Шакиров "Ъ-Казань"