Виновниками неприятного запаха в Челябинске названы «Равис» и Кременкульские очистные

Надзорные ведомства Челябинской области завершают проверки по жалобам жителей регионального центра на «фекальный» запах, накрывший город на позапрошлой неделе.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии региона, вероятными источниками запаха стали птицефабрика «Равис» и Кременькульские очистные сооружения. Передвижные лаборатории ведомства зафиксировали в первый же день неприятного запаха превышения по сероводороду в поселке Кременкуль. По скорости и направлению ветра, удалось определить предполагаемых виновников.

«В частности птицефабрика размещала на полях отходы в виде помета птиц, явившиеся одним из основных источников запаха, на который жаловались жители. В ходе проверки удалось установить, что предприятие под видом произведенного удобрения размещало куриный помет на полях. Эта технология по производству "удобрения" не прошла государственную экспертизу, а это значит, ее безопасность для жителей и окружающей среды не подтверждена. По данным фактам продолжаются проверочные мероприятия, и виновники будут привлечены к максимальному наказанию»,– сообщил начальник управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков. По его словам ведомство будет настаивать на приостановке деятельности предприятия, если оно продолжит работать по этой технологии и не докажет ее безопасность. Кременкульские очистные сооружения, по данным господина Безрукова, не стоят на государственном учете по негативному воздействию на окружающую среду. Также по объекту не предоставлены декларации о выбросах, что в совокупности повлечет наложение административных штрафов от 50 тыс. до 180 тыс. руб.