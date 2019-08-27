День города — ежегодный праздник, который отмечается практически во всех крупных городах мира. Как правило, праздник отмечается с размахом и затрагивает практически всех жителей и гостей города.

День города Саратова традиционно приходится на третьи выходные сентября. Это будет 429 день рождения города.

Саратов основан в 1590 году как город-крепость князем Григорием Засекиным и боярином Федором Туровым. Город стал крупным торговым узлом на реке Волге. С конца 18 века Саратов уже как центр губернии, в городе к тому времени проживает много обрусевших немцев, активно развивающих регион.

На День города творческие коллективы ВУЗов традиционно примут активное участие в праздничных мероприятиях. В этом году они выступят перед саратовцами и гостями города на ул. Волжской, на Театральной площади и пр. Так же в преддверии праздника состоялась встреча студенческих клубов, где участники обсудили инициативу команды общественников по созданию граффити с основателями города — Григорием Засекиным и Федором Туровым. На данный момент уже всем желающим доступна программа мероприятий праздника. Согласно ей, праздник «пройдет» по всем районам города. Но основная ее часть рассчитана на 14 сентября, на центр с 9 утра до 22 вечера. Где завершиться праздничным фейерверком. 15 сентября празднование продолжится с 11 часов до 17 вечера по местному времени только в центральной части города

Артём Сергеевич Бахтин, Аркадий Борисович Батуев