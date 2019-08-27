СМИ: долги Арно Лагардера превысили €200 млн

Глава Lagardere Group Арно Лагардер накопил в своей холдинговой компании долги на сумму €204 млн, что превышает текущую стоимость его акций во французском медиаконгломерате, который он возглавил после смерти своего знаменитого отца в 2003 году. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на закрытую документацию Lagardere.

Через свою холдинговую компанию Lagardere Capital & Management (LC&M) господин Лагардер владеет 7,3% акций в Lagardere Group. В 2009 году, когда LC&M в последний раз раскрывала финансовые данные, размер ее долга составлял €423 млн. Из закрытых документов, с которыми ознакомилась FT, видно, что к концу 2017 года долги LC&M снизились до €204 млн. Но за это же время стоимость доли господина Лагардера в Lagardere Group упала с €343 млн до €185 млн — и из-за того, что сами акции подешевели, и из-за того, что господин Лагардер сократил свою долю с 9,6% до 7,3%. Согласно отчетности 2018 года, 99,9% акций Lagardere предоставлены в качестве залога кредиторам конгломерата. Таким образом, если банки потребуют вернуть кредиты, доля господина Лагардера будет просто ликвидирована. Если, конечно, отмечает FT, у него нет каких-либо ликвидных активов, не указанных в данных документах.

Ни сам господин Лагардер, ни Lagardere Group не прокомментировали FT данную ситуацию. Газета приводит мнение главы организации Adam, отстаивающей интересы миноритарных акционеров, Колетт Невиль, которая считает, что в данном случае «имеет место конфликт интересов между финансовой ситуацией самого Арно Лагардера и Lagardere Group» и он «принимает решения, не руководствуясь интересами миноритариев». «Например, он выделяет слишком большие средства на дивиденды, поскольку сам рассчитывает на эти дивиденды для уплаты процентов по кредитам,— считает эксперт, подчеркивая, что акционеры имеют право знать реальную финансовую ситуацию господина Лагардера, в частности размер его состояния и соглашения с банками.

Алена Миклашевская