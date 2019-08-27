Полицейские задержали мужчину с краснокнижными птенцами по дороге в Татарстан

В Коми полицейские задержали мужчину, который вез в Зеленодольск коробку с птенцами соколов сапсанов, говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По предварительной версии, 30-летний житель Санкт-Петербурга приехал в Воркуту,чтобы охотиться на редких птиц, занесенных в Красную книгу. Целую неделю он выслеживал хищных сапсанов. В 50 км от Воркуты ему удалось найти их гнездо на скале. Оттуда он забрал нескольких птенцов и положил их в коробку. Вскоре его задержали на железнодорожной станции Печора на обратном пути. В Зеленодольске он планировал разводить птенцов.

Птенцов у злоумышленника изъяли и передали на хранение в муниципальное учреждение станции юных натуралистов. Против мужчины возбудили уголовное дело поч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных»). Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 1 млн руб.

"Ъ-Казань"