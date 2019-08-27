Башкирии самой придется искать рынки сбыта продукции КумАПП

Власти Башкирии намерены сами заняться спасением Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП, входит в «Вертолеты России»), не первый год испытывающего сложности с формированием портфеля заказов и рынков сбыта. Вопрос развития КумАПП обсуждался на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он сообщил, что на встрече договорились, что «спешить по судьбе предприятия никто не будет». При этом, призвал подчиненных врио главы, «наша задача — самим проявить большую активность в поиске и точек сбыта, и развития предприятия». Он добавил, что в противном случае «развиваться и удерживать (ситуацию.— "Ъ-Уфа") будет сложнее и сложнее».

В апреле 2019 года генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский сообщал «Ведомостям» о предстоящем сокращении конечной сборки вертолетов в Кумертау и ее переводе в Казань. Он заявлял, что задачи закрыть завод при этом нет, но в холдинг рассматривают КумАПП лишь как «конкурентоспособного комплектатора».

Позже глава Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров сообщал, что на КумАПП может быть переведена сборка легких вертолетов «Ансат».

КумАПП производит и продает всего 8-12 вертолетов марок Ка-32 и Ка-226 в год. В основном предприятие занято модернизацией и ремонтом поставленной техники. В «Вертолетах России» сообщали о планах перевода производства Ка-226 для Индии из Кумертау в Улан-Удэ, где строится сборочная линия, а сборку Ка-32 — на Казанский вертолетный завод.

Ирина Самойлова