Онлайн-ритейл в республике обсудят на круглом столе “Ъ-Удмуртия” 28 августа

В 14:00 28 августа «Ъ-Удмуртия» и Корпорация развития республики проводят круглый стол «Онлайн-ритейл в Удмуртии: все против всех». На мероприятии обсудят преимущества маркетплейсов перед другими видами онлайн-ритейла, с кем сегодня конкурируют онлайн-ритейлеры в первую очередь, какие меры господдержки существуют и каких не хватает.

Спикерами на круглый приглашены гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртии» Константин Сунцов, руководитель Центра поддержки экспорта корпорации развития региона Валерия Антоненко, гендиректор компании «Bungly boo» Василий Бабинцев, директор ООО «Современный системы» Михаил Мельников и коммерческий директор компании «Танцующие» Екатерина Косачева. С мероприятия будет организована прямая трансляция в группы “Ъ-Удмуртия” во «ВКонтакте» и Facebook, а также в группу корпорации развития республики во «ВКонтакте».