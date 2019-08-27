В Буденновске открылся новый стадион

На Ставрополье в Буденновске открыли стадион на 500 мест, сообщает пресс-служба губернатора региона. Он включает футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки с мягким покрытием и секторы для прыжков в длину и метания ядра. Строительство объекта продолжалось с апреля по август этого года. Стадион построили в рамках партнерского соглашения о сотрудничестве между компанией «Лукойл» и Правительством Ставропольского края.

В целом в регионе за последние пять лет в рамках краевых программ возвели 56 крупных спортивных объектов. Ещё 318 элементов спортивной инфраструктуры различного масштаба создали за счет муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Дарья Голякова