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Мэрия пытается установить собственника стелы «Екатеринбург»

Власти Екатеринбурга пытаются установить собственника стелы «Екатеринбург», которая расположена на въезде в город на Новомосковском тракте. Об этом говорится в ответе мэра Александра Высокинского на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. По его словам, городские власти обратились в Росреестр, БТИ, Росимущество и другие структуры с целью получить информацию о наличии или отсутствии прав на объект. Если собственника установить не удастся, мэрия оформит бесхозный объект на баланс города, а затем его реконструирует.

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