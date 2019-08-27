Мэрия пытается установить собственника стелы «Екатеринбург»

Власти Екатеринбурга пытаются установить собственника стелы «Екатеринбург», которая расположена на въезде в город на Новомосковском тракте. Об этом говорится в ответе мэра Александра Высокинского на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. По его словам, городские власти обратились в Росреестр, БТИ, Росимущество и другие структуры с целью получить информацию о наличии или отсутствии прав на объект. Если собственника установить не удастся, мэрия оформит бесхозный объект на баланс города, а затем его реконструирует.