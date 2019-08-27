В Озерске осужден директор компании за долги по зарплате в размере 13,6 млн рублей

В Озерске суд вынес приговор директору ООО «СК «Регион-Строй» Александру Гончаренко, обвиняемому в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). За долги в сумме 13,6 млн руб. его наказали штрафом в 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Следствием и судом установлено, что в 2016-2017 годах директор допустил невыплату зарплаты 136 работникам предприятия. При этом у Гончаренко имелась возможность заплатить сотрудникам: расчеты по хозяйственным договорам предприятия производились через счета подконтрольных организаций.

Во время следствия было арестовано имущество директора на сумму более 7 млн руб. Иски рабочих предприятия рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.