В Ростовской области в этом году благоустроят 189 территорий

В этом году в Ростовской области благоустроят 189 территорий, сообщает управление информационной политики региона. На эти цели из бюджета выделят 2,4 млрд руб. Из них 1,6 млрд руб. - средства федерального бюджета, за счет которых проведут благоустройство 54 общественных территорий. Еще 135 территорий региона благоустроят за счет местных бюджетов и внебюджетных источников.

В этом году также будут реализованы работы победителей Всероссийского федерального конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Победителями от Ростовской области в прошлом году стали Азов и Семикаракорский район. Эти муниципалитеты получили дополнительно 125 млн руб. из федерального бюджета.

Дарья Голякова