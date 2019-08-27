В ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении перевозчика нефтяных компаний

Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Управление технологического транспорта —Ространссервис» («УТТ-РТС»). Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2016 годах глава «УТТ-РТС» не выплатил более 94 млн руб.

ООО «УТТ-РТС» зарегистрировано в 2002 году в Москве. Основной вид деятельности — перевозка грузов спецавтотранспортом. По данным «СПАРК-Интерфакс», убыток «УТТ-РТС» в 2016 году составил более 20 млн руб., чистая прибыль в 2017 году — 349 тыс. руб. С декабря 2018 года компания ликвидируется. Ранее руководителем компании был Степан Станков. Контрагентами предприятия были структуры «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Роснефти», Запсибкомбанк.