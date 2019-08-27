В Ульяновской области предприниматель присвоил 500 тыс. рублей субсидий

В Барышском районе Ульяновской области руководитель ООО «Росток» присвоил 500 тыс. руб. субсидий, полученных от регионального Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов на оказание поддержки в области растениеводства. Об этом сообщает прокуратура области.

По сведениям надзорного органа, в 2015-2016 гг. ООО «Росток» неоднократно получало денежные выплаты от министерства. Воспользовавшись статусом, злоумышленник, будучи единственным учредителем фирмы, подделывал отчеты о финансово-экономическом состоянии коммерческой структуры.

Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Алена Смирнова