Двух игроков ФК «Сочи» и одного из «Краснодара» включили в сборную России по футболу

Вратарь ФК «Сочи» Сослан Джанаев и защитник того же клуба Федор Кудряшов вошли в состав национальной сборной по футболу. В ближайшее время они примут участие в тренировочных сборах в Новогорске. Кроме того, за Россию на предстоящих матчах со сборными Шотландии в Глазго 6 сентября и Казахстана в Калининграде 9 сентября будут играть футболист ФК «Краснодар» - защитник Сергей Петров.

Как сообщили в Российском футбольном союзе (РФС), тренерский штаб национальной сборной во главе со Станиславом Черчесовым определился со составом команды, которая будет вызвана для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года. В списке значится 26 футболистов.

Это вратари Маринато Гилерме из «Локомотива», Cослан Джанаев из «Сочи» и Андрей Лунев из «Зенита». На позиции защитников в соборную вызваны Максим Беляев из «Арсенала», Георгий Джикия из «Спартака», Юрий Жирков из «Зенита», Вячеслав Караваев из голландского «Витесса», Федор Кудряшов из «Сочи», Роман Нойштедтер из московского «Динамо», Сергей Петров из «Краснодара», Андрей Семенов из «Ахмат», Марио Фернандес из ЦСКА. Полузащитникив национальной сборной: Ильзат Ахметов из ЦСКА, Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин из московского «Спартака», Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук и Антон Миранчук из «Локомотив», Александр Головин из «Монако», Александр Ерохин и Магомед Оздоев из «Зенита», Алексей Ионов из «Ростова», а также Денис Черышев из испанской «Валенси». На позиции нападающих вызваны Артем Дзюба из «Зенита», Николай Комличенко из чешской «Млады Болеслав» и Федор Смолов из столичного «Локомотива».

Василий Хитрых