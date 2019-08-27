«Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых. Технологии регулярного менеджмента» Александр Фридман 4 сентября в Нижнем Новгороде

4 сентября в Нижнем Новгороде состоится семинар «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчинённых. Технологии регулярного менеджмента: основа, ключевые принципы, векторы и последовательность внедрения». https://www.nspnn.ru/calendar/fridman/



Автор и ведущий семинара — Александр Фридман: консультант и бизнес-тренер, ведущий эксперт в области регулярного менеджмента на всем постсоветском пространстве.

Семинар адресован собственникам бизнеса, первым лицам компаний, ТОП-менеджерам и руководителям. В результате участия в семинаре вы получаете:

- Основы системной технологии Execution, принципы профессиональной эксплуатации подчинённых и конвертацию своего опыта в чёткую систему координат;

- Понимание функции принуждения - при несомненной важности мотивации – и способов её оптимального включения в свою практику;

- Правильные подходы к организации взаимодействия с подчинёнными;

- Инструменты, существенно повышающие фокусировку, системность и эффективность управленческих воздействий на подчинённых;

- Возможности для рационального и синергетичного внедрения технологий для повышения точности и результативности управления;

- Упражнения для конвертации новых знаний в умения и практику управления.

Подробная программа семинара https://www.nspnn.ru/calendar/fridman/index.html#content4-a

Стоимость https://www.nspnn.ru/calendar/fridman/index.html#pricing-tables3-l

Справки по телефону 230-55-44

Организатор семинара: Нижегородская Школа Продаж