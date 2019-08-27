Застройщиков позвали в школу

Эксперты регионального отделения ОНФ в Пермском крае обсудили на тематической площадке «Жилье и городская среда» проблемы обеспеченности краевой столицы объектами социальной инфраструктуры. Открывая мероприятие, сопредседатель реготделения ОНФ в Прикамье Евгения Лебедева отметила, что эта тема имеет важное значение практически для всех жителей города. «В Перми идет активная застройка, появляются новые микрорайоны, при этом проблема их обеспечения социальными объектами учитывается далеко не всегда», – говорит госпожа Лебедева.

Об обеспеченности города образовательными учреждениями собравшимся рассказала руководитель департамента образования администрации Перми Людмила Серикова. По ее словам, темпы их строительства не успевают за ростом числа учеников. «Перед нами стоит задача по организации занятий только в первую смену, но пока этого сделать невозможно», – отметила госпожа Серикова. Особо остро проблема с местами в школах стоит в центре Перми, в микрорайонах Вышка и Гайва. Если говорить о детских садах, то их, прежде всего, не хватает в микрорайоне Парковом, где потребность в местах достигает 1,2 тыс., в Балатово (900 мест), в Садовом и Иве (736 мест). Кроме того, перенаполняемость дошкольных учреждений наблюдается в микрорайоне Водники, в центре города, микрорайоне Пролетарский, на улицах Мильчакова, Революции и в микрорайоне Кислотные Дачи. В этом случае места предоставляются в соседних районах и микрорайонах. Сейчас работа администрации Перми по созданию новых мест в детских садах направлена на то, чтобы максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в дошкольное учреждение ближе к дому.

Вместе с тем потребность города в детсадах еще сохраняется, несмотря на то что за последние 12 лет количество мест увеличилось на 18 тыс. Это произошло главным образом за счет системной работы городских властей: восстановления и капремонта пустующих зданий, что дало прибавку в 8 тыс. мест, а также приобретения и получения на безвозмездной основе новых объектов недвижимости. Темпы увеличения мест в школах, по словам госпожи Сериковой, гораздо медленнее. Она отметила, что 2 сентября откроется новый корпус школы №30, который даст еще 800 мест. «Их количество постепенно увеличивается, но даже с учетом того, что к 2023 году появится дополнительно 9151 место, потребность в новых детских садах и школах сохраняется, – пояснила начальник департамента. В детсадах будет введено дополнительно 1,4 тыс. мест. «Даже с учетом того, что строительство идет не только за счет местного, но и за счет регионального и федерального бюджетов, необходимо к этому процессу привлекать социально ответственный бизнес», – резюмировала Людмила Серикова.

Замглавы администрации Перми Ольга Немирова также говорит, что наиболее остро проблема нехватки мест проявилась после ввода в эксплуатацию больших жилых комплексов. «Но есть добросовестные застройщики, например ПЗСП, «Кортрос», «Орсо Групп», «Сатурн-Р», которые на добровольных началах закладывают в своих проектах объекты социальной инфраструктуры. Благодаря соглашениям, заключенным с этими строительными компаниями, город получит дополнительно 670 мест в детских садах и 1125 мест в школах, – рассказывает госпожа Немирова, – но к добросовестным относятся далеко не все компании».

По мнению городских властей, хорошим подспорьем для муниципалитета в вопросе обеспеченности города образовательными учреждениями станет внесение изменений в Правила землепользования и застройки. В проекте заложена норма, при которой застройщики, желающие превысить установленные параметры строительства по этажности и высотности, должны будут обеспечить новостройки социальной инфраструктурой за свой счет. «При этом застройщик получит выбор: строить социальные объекты там, где он ведет строительство, или же в других местах города, где имеется в них необходимость и выделены земельные участки», – уточнила госпожа Немирова. По ее словам, конкретный порядок расчетов будет определен отдельным нормативно-правовым актом Пермской городской думы. «Документ должен быть прозрачным и понятным как для властей, так и для застройщиков, и для общественности. Это должно быть именно соглашение, которое устанавливает единые для всех правила», – убеждена Ольга Немирова.

Представитель прокуратуры Инна Доминова говорит, что на данном этапе надзорный орган не видит препятствий для реализации этого проекта. По ее словам, прокуратура и городская администрация давно прорабатывают различные варианты внесения изменений в ПЗЗ. «На наш взгляд, возможность привлечения внебюджетных средств на эти цели имеет право на существование, – считает госпожа Доминова. – Согласно законодательству, за организацию образовательного процесса на уровне школ и детсадов ответственность несут органы местного самоуправления. В данном случае привлечение внебюджетных средств не только не противоречит закону, но и поощряется». В то же время она не исключила, что застройщики, которых не устраивают изменения, могут обжаловать эти нормативно-правовые акты в судах.

На это госпожа Немирова добавила, что первоначальный вариант изменений был «гораздо жестче». «Надеюсь, это поможет очистить рынок от недобросовестных застройщиков, которые сначала начинают объект, а потом встает вопрос о том, кто его будет достраивать и за чьи деньги», – отметила замглавы администрации Перми.

Председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников считает, что подобные изменения необходимо внести и в нормативно-правовые акты некоторых других муниципалитетов. В частности, он привел пример Пермского района, где строится много жилья, которое не обеспечено объектами социальной инфраструктуры. В результате, по его словам, увеличивается нагрузка на образовательные учреждения на территории Перми.

Депутат законодательного собрания Сергей Клепцин напомнил, что при реализации жилищных проектов необходимо помнить о социалке. «Финансируя это только из бюджета, мы пытаемся догнать убегающий поезд, а новые нормы позволят быть людям уверенными, что в итоге они получают комфортное во всех смыслах жилье», – заключил депутат.

Проект изменений Правил землепользования и застройки будет рассмотрен на профильном комитете Пермской городской думы. Окончательное решение примут депутаты городской думы на пленарном заседании 27 августа.