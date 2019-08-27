«Роскосмос» поможет в развитии Научно-образовательного центра в Самарской области

Фото: Правительство Самарской области

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и госкорпорацией«Роскосмос». Церемония с участием губернатора Дмитрия Азарова прошла на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«На основе документа “Роскосмос” будет оказывать содействие в развитии деятельности Научно-образовательного центра региона»,– говорится в сообщении.

В частности, госкорпорация будет участвовать в разработке и производстве высокотехнологичной продукции, исследованиях и развитии технологий. К работе будут привлечены ведущие университеты, научные институты страны и мира, а также промышленные предприятия.

Георгий Портнов