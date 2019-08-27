Успейте купить квартиру с хорошей скидкой!

Планируете решение квартирного вопроса? Не откладывайте покупку на осень. Осталось три дня до окончания акции, посвященной 27-летию компании PAN City Group 1: застройщик предлагает 27 квартир по уникальным и выгодным ценам. В зависимости от площади квартиры размер максимальной скидки может составить до 415 100 руб. 2!

Готовность ЖК «Атмосфера» на сегодняшний день составляет 74% – ведутся внутренние отделочные работы и утепление фасадов. У покупателей есть возможность посетить свою будущую квартиру, чтобы перед принятием важного решения оценить расположение и площади комнат, виды из окна и отделку. Экскурсии на строительную площадку проводятся дважды в неделю: по вторникам с 17 до 18 часов и субботам с 11 до 12 часов. Необходима предварительная запись по телефону (342) 257-17-17.

Покупать квартиру выгоднее сейчас: чем ближе сдача дома, тем дороже становятся квадратные метры.

Покупателям есть из чего выбрать – в акции участвуют квартиры с различными планировочными решениями. Лаконичные студии площадью от 30 кв. м – идеальный вариант первой квартиры для студентов и молодых семей, просторные трех– и четырехкомнатные квартиры с двумя санузлами, кухней-гостиной и окнами на две стороны – отличное решение для большой и дружной семьи.

Все квартиры в ЖК «Атмосфера» сдаются с полной строительной отделкой, с использованием только качественных строительных материалов. Установлена вся сантехника, металлические входные двери с декоративными панелями. Будущим новоселам не придется тратить время на ремонт – заезжай и живи!

Жилой комплекс «Атмосфера» располагается в 15 минутах езды от центра города, в уютном микрорайоне Владимирский. Срок сдачи ЖК – первый квартал 2020 года.

Выбор и покупка одной из 27 акционных квартир с помощью специалистов компании PAN City Group станет для вас комфортной и удобной.

PAN City Group предлагает своим клиентам несколько программ покупки жилья:

• ипотека банков-партнеров на льготных условиях, с первоначальным взносом от 10% 3;

• ипотека по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке от 5% годовых (Постановление Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017 ) 4;

• помощь в реализации вашей квартиры и рассрочка от застройщика с беспроцентным периодом без предоставления документов, подтверждающих доход и трудоустройство 5;

• бронирование новой квартиры до момента реализации имеющейся;

• покупка с применением сертификатов (материнский капитал и другие).

Подробности – в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

______________________________________________________