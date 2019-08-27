Успейте купить квартиру с хорошей скидкой!

Планируете решение квартирного вопроса? Не откладывайте покупку на осень. Осталось три дня до окончания акции, посвященной 27-летию компании PAN City Group 1: застройщик предлагает 27 квартир по уникальным и выгодным ценам. В зависимости от площади квартиры размер максимальной скидки может составить до 415 100 руб. 2!
Готовность ЖК «Атмосфера» на сегодняшний день составляет 74% – ведутся внутренние отделочные работы и утепление фасадов. У покупателей есть возможность посетить свою будущую квартиру, чтобы перед принятием важного решения оценить расположение и площади комнат, виды из окна и отделку. Экскурсии на строительную площадку проводятся дважды в неделю: по вторникам с 17 до 18 часов и субботам с 11 до 12 часов. Необходима предварительная запись по телефону (342) 257-17-17.
Покупать квартиру выгоднее сейчас: чем ближе сдача дома, тем дороже становятся квадратные метры.
Покупателям есть из чего выбрать – в акции участвуют квартиры с различными планировочными решениями. Лаконичные студии площадью от 30 кв. м – идеальный вариант первой квартиры для студентов и молодых семей, просторные трех– и четырехкомнатные квартиры с двумя санузлами, кухней-гостиной и окнами на две стороны – отличное решение для большой и дружной семьи.
Все квартиры в ЖК «Атмосфера» сдаются с полной строительной отделкой, с использованием только качественных строительных материалов. Установлена вся сантехника, металлические входные двери с декоративными панелями. Будущим новоселам не придется тратить время на ремонт – заезжай и живи!
Жилой комплекс «Атмосфера» располагается в 15 минутах езды от центра города, в уютном микрорайоне Владимирский. Срок сдачи ЖК – первый квартал 2020 года.
Выбор и покупка одной из 27 акционных квартир с помощью специалистов компании PAN City Group станет для вас комфортной и удобной.
PAN City Group предлагает своим клиентам несколько программ покупки жилья:
• ипотека банков-партнеров на льготных условиях, с первоначальным взносом от 10% 3;
• ипотека по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» по ставке от 5% годовых (Постановление Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017 ) 4;
• помощь в реализации вашей квартиры и рассрочка от застройщика с беспроцентным периодом без предоставления документов, подтверждающих доход и трудоустройство 5;
• бронирование новой квартиры до момента реализации имеющейся;
• покупка с применением сертификатов (материнский капитал и другие).
Подробности – в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.
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1ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация застройщика ООО СЗ «СИТИ Проект», осуществляющего строительство ЖК «Атмосфера» – многоквартирного жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Краснополянская, 21. Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте Единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф. Скидка в размере от 5 до 10% предоставляется на определенные квартиры при условии заключения договора и внесения денежных средств в срок с 29.07.2019 до 30.08.2019, в том числе с использованием средств ипотечного кредитования и средств материнского (семейного) капитала (возможно внесение всей суммы за исключением материнского капитала в указанный срок).
2 Скидка в размере 415 110 руб. актуальна для квартиры № 1 площадью 69,21 кв. м базовой стоимостью 4,11 млн руб. Подробности – в отделе продаж ООО «ПАН Сити Групп».
3 ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015.
4 Процентная ставка: установлена ПАО «ВТБ», по данным сайта https://www.vtb.ru/personal/ipoteka/dlya-semej-s-detmi/, в размере 5% на весь срок кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017, при условии страхования риска причинения вреда имуществу и жизни и/или потери трудоспособности Заемщиком. Заемщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5% на весь срок кредитования при условии страхования жизни и трудоспособности заемщика и риска утраты/повреждения приобретаемого жилья. Заемщики – граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей-граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022. Кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (первый собственник) готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (первый собственник) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном рынке у физлица или юрлица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО. Сумма кредита для М и МО, СПб и ЛО – не более 12 млн руб., для остальных субъектов РФ – не более 6 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев. Условия действительны на 27.08.2019. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если Заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям Банка и представил полный пакет необходимых документов. Генеральная лицензия Банка России № 1000.
Процентная ставка: установлена ПАО Сбербанк, по данным сайта www.sberbank.ru, в размере 5% на весь срок кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1711 от 30.12.2017 при условии страхования риска причинения вреда имуществу и жизни и/или потери трудоспособности Заемщиком. Заемщикам, удовлетворяющим параметрам Программы, предоставляется кредит со сниженной ставкой 5% на весь срок кредитования при условии страхования жизни и трудоспособности заемщика и риска утраты/повреждения приобретаемого жилья. Заемщики – граждане РФ, имеющие второго и (или) последующих детей-граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 01.03.2023. Кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (первый собственник) готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (первый собственник) жилого помещения, находящегося на этапе строительства. Сумма кредита для М и МО, СПб и ЛО – не более 15 млн руб., для остальных субъектов РФ – не более 8 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 12 до 360 месяцев. Условия действительны на 27.08.2019. Сбербанк (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве или продаже недвижимости. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.
5Рассрочку предоставляет ООО СЗ «СИТИ Проект».