В Московском микрорайоне Краснодара открылась новая школа на 1550 мест

Начал свою работу филиал школы № 71 по ул. им. Байбакова, 17, в дальнейшем это учебное заведение станет самостоятельной школой под номером 103, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара. Со 2 сентября здесь начнут обучение в две смены более трех тысяч ребят. Уже сформированы 103 класса, 19 из которых «первые».

Как отметил мэр Краснодара Евгений Первышов, учебное заведение впоследствии станет частью образовательного кластера. «Здесь выделен достаточно большой участок размером в шесть гектаров, который используем исключительно для социальных объектов. Например, следующим этапом построим еще одну большую школу, предпроектная подготовка уже идет», - заявил господин Первышов.

На территории новой школы есть две спортплощадки для волейбола и баскетбола, детская площадка для учеников начальной школы и футбольное поле с искусственным покрытием. В здании разместились сразу три спортзала, в них оборудованы скалодром, беговые дорожки, установлены велотренажеры. Учебное заведение полностью укомплектовано всем необходимым оборудованием. В частности, для изучения основ астрономии закуплены телескопы, есть купольный и виртуальный планетарии.

Андрей Ульченко