В Пятигорске завели дело на полицейского, сбившего ребенка на служебной машине

В отношении инспектора ОБ ППСП ОМВД России по Пятигорску возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает СУ СК РФ.

По данным следствия, вечером 25 августа этого года полицейский находился на службе в Пятигорске и управлял служебной автомашиной с включенными проблесковыми маячками. При обгоне он не заметил и сбил девятилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенка доставили в реанимацию.

«По данному факту полиция проводит проверку, после завершения которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и допросили свидетелей происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Дарья Голякова